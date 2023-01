Aggredisce a morsi tre poliziotti: arrestato all’ufficio immigrazione

Dopo aver dato in escandescenze all’interno dell’ufficio immigrazione della questura, ha aggredito a morsi gli agenti che gli stavano facendo notare come i documenti forniti dall’uomo - e volti ad ottenere il permesso di soggiorno - risultassero contraffatti e non idonei. L’episodio è accaduto giovedì mattina e ha portato all’arresto dello straniero, un nigeriano di 32 anni e al ferimento di ben tre poliziotti, due dei quali hanno riportato prognosi di trenta e quindici giorni.

In sostanza lo straniero si è presentato allo sportello con una dichiarazione falsa, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. I poliziotti gli hanno fatto notare che quei documenti non erano accettabili: a quel punto lo straniero ha dato in escandescenze ’tagliando’ a morsi due dita della mano sinistra dell’agente e il polso della mano destra.

Una volta arrestato l’uomo, mentre veniva condotto nella cella si è scagliato contro altri due poliziotti fratturando a morsi la mano ad uno degli agenti. Gli operatori si sono visti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Ieri mattina il nigeriano è stato processato per direttissima: nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma all’uscita dal luogo di lavoro.

Sempre gli agenti della volante hanno poi denunciato due ragazzi, un 18enne ed un minorenne di 17 anni, entrambi stranieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due amici sono stati fermati giovedì pomeriggio al Novi Sad: alla vista della polizia hanno tentato di darsi alla fuga in direzioni opposte e il minorenne, mentre correva, ha cercato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato dagli operatori. All’interno i poliziotti hanno trovato 21 grammi di hashish (come accertato da successiva prova narcotest). Il 18enne, fermato invece in via Vittorio Veneto, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di 54 grammi. Nei confronti dei due è scattata la denuncia. Da accertamenti è emerso che il 18enne è anche destinatario di un avviso orale, emesso dal questore di Modena il 27 ottobre 2022.

v. r.