Aggressione col machete, filmati al vaglio

Hanno iniziato a discutere, per motivi al momento ignoti. Due persone di origine straniera si sono scagliate contro un connazionale, prima colpendolo con calci e pugni per poi estrarre un machete. La vittima sarebbe stata ferita ma non in modo grave. Dopo di che i due aggressori si sono dati alla fuga. Sono ora in corso accertamenti, da parte dei carabinieri per ricostruire quanto avvenuto martedì pomeriggio in un kebab situato sulla via Emilia Est. I militari hanno acquisito i filmati di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili del gravissimo gesto commesso in pieno giorno. Pare si tratti di due fratelli stranieri ma la vicenda è ancora tutta da ricostruire. Sul posto sono intervenuti i militari e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla vittima, poi sentita dagli inquirenti. "E’ la prima volta che succede e sono qua dall’85" afferma il titolare di un negozio vicino. "Risse, spedizioni punitive e rapine: è un bollettino di guerra. È superfluo ribadire che, ormai, la città non è più sicura: alcune zone sono state lasciate sotto il controllo di malviventi o baby gang, molti cittadini rinunciano a uscire di casa in certe ore del giorno e i genitori sono in apprensione costante quando i figli escono di casa" denuncia Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale Fdi.