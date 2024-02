Alberto Giuliani, analisi della vittoria e prospettive future del Modena Volley

È un Alberto Giuliani concentrato quello che approccia i microfoni dopo l’obiettivo raggiunto: "Puoi prepararti finché vuoi – racconta il coach di Modena – parlare finché vuoi, ma quando c’è da vincere a tutti i costi è sempre difficile. Lo si è visto nel primo set, anche se le occasioni per vincerlo le abbiamo avute. Poi siamo saliti col servizio, a cui nel primo set è mancata incisività, non avevamo commesso troppi errori, poi è salita anche la difesa e tutto è filato più liscio". Nota di merito va a Rinaldi ("un ragazzo che lavora tanto, mi aspetto che partita dopo partita cresca ancora, questo è quello che voglio vedere"") e poi focus sul futuro. Non subito su Trento, però: "L’obiettivo adesso è Piacenza, vediamo cosa siamo capaci di fare senza pressione, se la qualità di gioco e quella individuale aumentano perché contro Trento ce ne sarà bisogno. Cosa dobbiamo fare per avere una speranza nei play off? Dobbiamo giocare di squadra in ogni momento del match, senza pensare al risultato finale ma concentrandoci sul singolo punto, s solo così possiamo avere qualche speranza". Infine due note sulla formazione tutta di giovani: "Una bella soddisfazione per chi ci aiuta in allenamento tutti i giorni, ragazzi fantastici che hanno sempre il sorriso, è stato un piacere metterli in campo".

Così il centrale Sanguinetti: "Dopo un primo set difficile siamo stati bravi a partire nel secondo con un altro approccio. Bello anche vedere tutti i giovani in campo alla fine, mi ha fatto molto piacere rivedere Pinali in campo in primis, sta recuperando da un infortunio davvero complicat. Sicuramente non era il nostro obiettivo a inizio anno, è stata una stagione complicata. Ma ora vogliamo dare il massimo contro Trento.

a.t.