Alcoltest, i controlli. Automobilista con tasso tre volte oltre il limite

Un automobilista si era messo al volante con un tasso alcolico quasi tre volte oltre il consentito; altri invece giravano senza aver effettuato la revisione, senza cintura mentre il conducente di un monopattino è stato sorpreso mentre viaggiava senza casco.

Sono stati una novantina gli automobilisti fermati dalla Polizia locale nella notte tra venerdì e sabato nell’ambito dei controlli per la sicurezza stradale con riferimento particolare al contrasto alla guida sotto l’influenza dell’alcol.

Patente immediatamente ritirata per un conducente che era alla guida con un tasso alcolico quasi tre volte oltre il consentito, mentre è risultato negativo al pre test alcol l’uomo fermato dopo che non aveva rispettato l’alt andando a colpire la paletta dell’agente di Polizia locale, fortunatamente senza conseguenze per l’incolumità dell’operatore.

I controlli sono scattati alle 22 e sono proseguiti fino alle 4 di sabato in viale Montecuccoli, dove sono stati fermati 88 veicoli: tutti i conducenti sono stati sottoposti a pretest alcol.

Al controllo qualitativo 82 sono risultati negativi; per i sei positivi si è proceduto all’accertamento quantitativo con etilometro e uno solo, un quarantenne alla guida di una Ford Kuga, residente fuori provincia, era in violazione all’articolo 186 del Codice della Strada. Il tasso alcolico riscontrato, pari a quasi tre volte oltre il limite appunto, lo ha collocato nella seconda fascia di gravità individuata dalle norme: oltre al ritiro immediato della patente, l’uomo è stato denunciato. Tante poi le violazioni al codice della strada accertate, come il malfunzionamento dei dispositivi di equipaggiamento, l’omessa revisione, l’alta velocità o il mancato utilizzo delle cinture. Sanzionato anche il conducente di un monopattino elettrico senza casco e un automobilista che è passato con il semaforo rosso, così come un uomo alla guida di una Dacia Duster che ha tentato di sottrarsi al controllo stradale e, nonostante gli fosse stato impartito l’Alt, ha proseguito la marcia andando a colpire la paletta distintiva dell’agente che, fortunatamente si è prontamente scansato.

Dopo un inseguimento il giovane, un 26enne residente in città è stato fermato.

Per lui sono state contestate violazioni per oltre 250 auro. Tra queste l’inosservanza della segnalazione manuale di arresto degli agenti del traffico che, oltre a una sanzione di 167 euro, prevede la decurtazione di 6 punti dalla patente e, qualora sia ripetuta nell’arco di due anni, anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

v.r.