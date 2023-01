Alice Neri uccisa e bruciata, spunta l’auto del mistero: "Seguiva la sua Ford Fiesta"

Modena, 14 gennaio 2023 – C’è un elemento – già emerso ma ora preso in considerazione con più forza dagli inquirenti – nel giallo della morte di Alice Neri, la 32enne modenese trovata carbonizzata nella sua auto nelle campagne di Fossa di Concordia, piccolo paese al confine tra le province di Modena e Mantova. Un’Alfa Romeo Mito bianca che ha seguito la Ford Fiesta azzurra della vittima dopo che quest’ultima era rimasta ferma per un’ora (tra le 4 e le 5 del mattino del 18 novembre) sull’argine del Sabbioncello. [Missing Caption]Alice Neri, cellulare di Mohamed ai raggi x La donna era presumibilmente insieme al principale indiziato del suo omicidio, il 29enne Mohamed Gaaloul, visto da alcuni testimoni salire in auto con la donna nel parcheggio di un locale dove la 32enne aveva trascorso la serata. Ripartita dall’arginetto, è in quel momento che nello stesso punto compare una seconda auto. Gli inquirenti stanno cercando di capire a chi appartenga quella Alfa Romeo Mito intercettata in quei minuti nelle campagne. Omicidio Alice Neri, tutti i misteri: un uomo in carcere e tanti sospetti, ma manca il movente La Mito bianca, in un tratto di strada, si era accodata alla Ford Fiesta della vittima. In questo modo...