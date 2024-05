Alleme ponti, cambia la viabilità: "Servono lavori di ristrutturazione"

Un’analisi strutturale commissionata dall’amministrazione comunale di Finale Emilia ha fatto emergere la necessità di limitare i carichi su alcuni ponti lungo strade del forese.

Con un’ordinanza ufficiale emessa proprio nei giorni scorsi, sono state quindi disposte alcune "limitazioni cautelative" e modifiche alla viabilità che – informa il Comune sui suoi canali ufficiali – serviranno ad "assicurare gli interventi di messa in sicurezza delle strutture".

In particolare, riguardano il ponte sul canale Burana lungo via Comunale Rovere, dove è istituita una strettoia simmetrica, con senso unico alternato (disciplinato a vista), ed è vietato il transito di veicoli con larghezza superiore ai 3 metri o carico superiore a 3 tonnellate e mezzo. Analogo provvedimento viene assunto per il ponte di via Fruttarola sul canale di Bagnoli, da oltrepassare ai 10 chilometri all’ora, quindi a passo d’uomo. Limitazioni simili sono state decise anche per due ponti di via Abbà e Motto.

Nel frattempo, durante l’ultima seduta del consiglio comunale il sindaco Claudio Poletti ha fornito un aggiornamento sui lavori al ponte vecchio. "Si stanno producendo le barre in acciaio longitudinali e verticali che rafforzeranno la struttura – ha spiegato il sindaco -. Sono già state saldate le piastre a supporto delle barre, e sono stati eseguiti gli scavi e gli scassi per alloggiarle". Poletti ha aggiunto che sono stati stanziati 25mila euro per la realizzazione della segnaletica di servizio al ponte: infatti, alla riapertura, verrà creata un’unica corsia di scorrimento (a senso unico alternato) per i veicoli, affiancata da una pista ciclabile e da una corsia pedonale. "Confidiamo che la riapertura del ponte, dopo le lavorazioni e i collaudi, possa avvenire in tempi celeri", ha concluso il sindaco.

