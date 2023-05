"Alunni palpeggiati" A processo 34enne

Avrebbe approfittato dell’uscita dall’autobus dei giovanissimi studenti per palpeggiarli. Secondo le accuse l’uomo avrebbe messo le mani addosso ad almeno a tre minori, un ragazzino e due studentesse tutti delle scuole medie. È finito a processo con la pesante accusa di violenza aggravata (dalla minore età delle vittime) un 34enne, residente a Prignano. Ieri, davanti al collegio è iniziata l’istruttoria. Le violenze sarebbero avvenute in tre diversi momenti a novembre del 2021 all’interno appunto di una corriera di Linea di Prignano. La corriera con la quale i ragazzini raggiungevano le scuole medie del paese. Secondo i tre minori, sentiti in forma protetta, l’uomo avrebbe approfittato del momento di uscita dal mezzo pubblico delle tre presunte vittime per palpeggiarle.

I minori, spaventati, avevano subito avvisato dell’accaduto i genitori che si erano rivolti ai carabinieri per sporgere denuncia.