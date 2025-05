Apertura notturna e visite guidate. Palazzo Pio apre le porte sull’arte

Vari gli appuntamenti in programma sabato, in occasione della ‘Notte europea dei Musei’. A Carpi, i Musei di Palazzo dei Pio saranno aperti in via straordinaria fino a mezzanotte, a ingresso gratuito, con la possibilità di partecipare, a partire dalle 17 a ‘Mezz’ora. Pillole di opere d’arte’, microvisite guidate al Museo e alle opere che contiene (su prenotazione: prenota eventi.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/museipalazzopio-visiteguidate), che partiranno ogni mezz’ora, per gruppi di venti persone al massimo. Ogni visita è dedicata a una sala del museo o a una delle opere delle collezioni museali: si comincia con la Cappella dei Pio e si prosegue, alle 17.30, con il Paliotto in scagliola, alle 18 la Sala dei Trionfi, mentre alle 18.30 la microvisita è dedicata al quadro La vendetta di Progne di Mattia Preti. Le ‘pillole di opere d’arte’ riprendono alle 21 con l’illustrazione di quattro dipinti esposti nella mostra ‘Nella cornice’: il ‘Concerto in casa Lazzari’, di Girolamo Martinelli, con la possibilità di attraversare i secoli ascoltando la musica del 1600; il ritratto di Bernardino Ramazzini, di Ippolito Bianchini Ciarlini, protagonista della visita delle 21.30; il ‘Battesimo di Cristo’ di Denys Calvaert, alle 22; il ‘Filosofo’, dipinto di scuola napoletana della prima metà del Seicento, alle 22.30.

Sabato anche il Museo Monumento al Deportato sarà eccezionalmente aperto sino alle 24 (a partire alle 10; ingresso gratuito senza prenotazione). Spostandoci a Campogalliano, nella stessa giornata è previsto il ‘Metrology Day al Museo della Bilancia’. Nel 150° anniversario della Convenzione del Metro, l’accordo siglato il 20 maggio 1875 a Parigi che sanciva la realizzazione di un sistema di misure comune e la nascita del sistema metrico decimale, il museo di Campogalliano organizza per sabato alle 17.30 la conferenza divulgativa tenuta dal professor Devis Bellucci, ricercatore in Scienza e tecnologia dei materiali all’Università di Modena e Reggio Emilia: nell’ambito degli appuntamenti inseriti nella rassegna ‘L’altra biblioteca’, il professor Bellucci presenterà il suo libro ‘Eppure non doveva affondare. Quando la scienza ha fatto male i conti’, edito da Bollati Boringhieri. Con ironia e uno stile brillante, l’autore raccoglie nel suo libro una serie di errori avvenuti in ogni campo del sapere umano, dall’ingegneria alla medicina, dall’informatica alla fisica e alla matematica, fino alle criticità che emergono dall’Intelligenza Artificiale.

m.s.c.