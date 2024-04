"Approccio sbagliato, ci è mancata l’energia"

"Ce la metteremo tutta per salutare Bruno come si deve, se lo merita". C’è almeno questa motivazione in più nel cercare di rimanere coi piedi e con la testa ancora in questa sciagurata stagione, e la mette sul piatto Filippo Federici, anch’egli vittima di una serata negativa in tutto, anche nei suoi fondamentali d’elezione. Tocca al libero fare il punto su una partita senza mai storia e su quello che potrà essere l’immediato futuro della Valsa Group. "Ci è mancata sicuramente l’energia, oggi (ieri, ndr) abbiamo anche e sicuramente sbagliato l’approccio soprattutto nei primi due set. Abbiamo affrontato un inizio di partita molto scarichi, a questo punto di energie forse mentali. Domenica avremo il giorno libero e cercheremo lì di ritrovare queste energie perché l’unica cosa che possiamo fare davvero è dare il tutto per tutto nell’ultimo match, mercoledì, e sperare di rientrare nelle semifinali che qualificano alla Challenge Cup". Il discorso si sposta poi brevemente sulla prossima stagione, dato che tra il torneo di Dubai e i match del girone per il quinto posto si è vista in campo con costanza la linea di ricezione composta da Rinaldi, Davyskiba e appunto dallo stesso Federici, in quello che potrebbe e dovrebbe essere l’assetto in seconda linea della Modena che sarà nella stagione 2024/2025: "Sì, ci è servito per trovare un po’ di punti di riferimento, perché questa continuità per vari fattori è un po’ mancata quest’anno e quindi la risposta è sì, speriamo di oliare meglio i meccanismi in vista della prossima stagione". Da ultimo, appunto, le considerazioni su Bruno e sulla partita di mercoledì, l’ultima del capitano brasiliano al PalaPanini, probabilmente l’ultima in generale della sua carriera con addosso la casacca di Modena: "Soprattutto per lui – conclude Federici – cercheremo di fare una grande partita, di fargli un regalo. Gli dobbiamo tanto, ognuno dei suoi compagni di squadra gli deve qualcosa e cercheremo di restituirglielo mercoledì. Bruno è un ragazzo e una persona splendida".

IL RESTO DEL GIRONE. Oggi si giocano due partite fondamentali per la Valsa Group Modena. La prima sarà di scena a Padova tra i padroni di casa e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, la seconda a Civitanova tra la Cucine Lube e Volley Cisterna. Con la classifica che vede Modena sempre più ultima a quota 2 punti, Verona prima e già qualificata alle semifinali con 10, la speranza dei gialloblù è che Piacenza batta Padova per avere ancora qualche speranza all’ultima giornata. Un’ultima giornata che si gioca tutta mercoledì 17 aprile: al PalaPanini Modena-Padova, infine Piacenza-Civitanova e Verona-Cisterna. Potrebbe essere l’ultimo match di questa stagione 2023/2024, sicuramente sarà l’ultima partita di Bruno Rezende al PalaPanini.

a.t.