Asinelli finiti all’asta: oggi si decide la loro sorte

Oggi si decide la sorte dei 57 asinelli dell’allevamento di Forcello di San Possidonio. Raccolti per scongiurare che possano diventare esemplari da macellazione oltre 55mila euro. Basteranno? Gli asini sono stati valutati 250 euro a esemplare, ma la vendita è riferita all’intero lotto e non al singolo capo. Pertanto, il prezzo base d’asta è di 14.250 euro, con un rilancio minimo di 500 euro. Per stamane alle 10.00 è fissata l’apertura dell’asta in modalità telematica asincrona (si concluderà alle ore 16.30) decisa dal Tribunale di Modena per aggiudicare il lotto di equini, rimasti coinvolti nel fallimento del 27 ottobre della società "Daniele Quattro" di Daniele Campagnoli, il proprietario che per quaranta anni li ha accuditi trasformandoli in una colonia dalla quale mai si sarebbe voluto staccare. "Quella dell’asta di animali è una procedura amministrativa non etica nella quale gli animali sono considerati meri oggetti. Mandarli all’asta è quantomeno discutibile" ha ripetuto il presidente dell’Oipa Italia Odv - Organizzazione internazionale protezione animali, Massimo Comparotto. Campagnoli, cui il Tribunale ha affidato temporaneamente il compito della gestione degli asinelli, non ha mai nascosto la volontà di riprendere ad occuparsi di questo allevamento per il quale sono stati anche pensati progetti sociali che permettano agli asini di potersi nel tempo, almeno in parte, automantenersi. Al suo fianco Campagnoli in questa battaglia in difesa della sopravvivenza degli animali ha trovato Horse Angels odv, un’associazione riconosciuta per la tutela degli equini dal Ministero della Salute, alla quale sono piovute offerte d’aiuto da ogni dove.

al.g.