Assalto alla Cgil a Roma. Via al processo a Passaro. La difesa: "Estraneo ai fatti"

E’ iniziato ieri a Roma, davanti alla seconda sezione collegiale penale il processo nei confronti di Biagio Passaro per il presunto assalto alla Cgil, avvenuto ad ottobre 2021. L’imprenditore di Castelfranco è assistito dagli avvocati Trisciuoglio e Piccolo. La posizione del leader di ’IoApro’ era stata stralciata dopo che il Riesame aveva confermato il carcere per altri indagati, rimettendo in libertà Passaro. Secondo le accuse l’imprenditore prese parte attivamente alla manifestazione organizzata per protestare contro il Green Pass in Piazza del Popolo. Con il suo smartphone riprese in diretta la devastazione alla sede della Cgil. Ieri mattina, in aula, è iniziata l’audizione dei testi del pm. "Un processo che è stato pilotato dalla procura – commenta l’avvocato Trisciuoglio –, emerge però la totale estraneità di Biagio Passaro a fatti, atti, circostanze di quella che è stata definita la devastazione. Il mio cliente – sottolinea – è da considerare assolutamente estraneo ai fatti. Anzi, viene processato per aver girato un filmato che certifica l’esatto contrario di una devastazione. Emerge quasi che Passaro sia stato un personaggio che ha collaborato con le forze dell’ordine, come ‘reporter’ all’interno di quella manifestazione".

L’udienza è stata aggiornata al 22 ottobre per ulteriore istruttoria del pm.

v.r.