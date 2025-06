Atmosfere jazz in piazza al ’Cafè Zemian’

Dopo il successo dello scorso anno, Modenamoremio riporta in vita il ’Cafè Zemian’, trasformando piazza XX settembre in un crocevia culturale di musica, incontri e contaminazioni sonore. Per tre settimane di giugno e tre di luglio, ogni martedì sera a partire dal 10 giugno, dalle ore 21, sei concerti jazz daranno vita a una delle piazze più affascinanti del centro cittadino, solitamente tranquilla ma carica di potenzialità. "Abbiamo cercato di organizzare gli incontri all’insegna della cultura, della contaminazione artistica e del dialogo musicale. Personalmente, sono molto grato di essere riuscito a dare spazio sul territorio ad artisti di questo calibro. Ci dedicheremo agli stili più vari, facendo viaggiare gli ascoltatori in giro per il mondo attraverso le voci e le note musicali dei brani, senza allontanarci mai dal tributo alla città di Modena che ci accoglie" ha raccontato Marco Carnevali (nella foto con Giovannini, Lelli, Bortolamasi e Bugani), direttore artistico rassegna di Contaminazioni Live. Il progetto – curato appunto da Contaminazioni Live e GP Eventi – è una vera e propria esplorazione musicale intorno al jazz e alle sue molteplici declinazioni, racchiusa nel titolo evocativo ’Le strade del jazz’. Il format prevede esibizioni che spaziano dalle ballad alla bossa nova, dal soul al latin jazz, con suggestioni funk e atmosfere swing, per rappresentare gli stili musicali che maggiormente hanno contribuito alla contaminazione nel jazz e alla sua diffusione a livello mondiale. "Abbiamo scelto questa piazza come luogo raccolto e adatto al genere – ha spiegato l’assessore alla cultura e al centro storico Andrea Bortolamasi – ma anche per rendere più sicuro, accogliente e suggestivo uno spazio pubblico centrale. Siamo lieti di poter dare spazio a questo evento musicale e culturale che speriamo incuriosisca i cittadini e li porti a vivere un’estate più interessante anche in centro città". Anche Adelmo Lelli, Responsabile Direzione Emilia Adriatica Banco Bpm, ha ribadito quanto sia apprezzabile sostenere la città in questo genere di eventi di ha auspicato che il format possa diventare una vera e propria tradizione estiva per il futuro.

A esibirsi, ogni martedì da questa sera (si comincia con la serata intitolata ’Armonya nova’ dedicata al genere ensemble musical theatre) sino al 15 luglio, saranno noti artisti del panorama locale e nazionale, come Cesare Vincenti, Laura Biolcati, Sara Marri, Giuliano Nora, Vincenzo Mure, Andrea Burani, insieme ad ospiti internazionali del calibro di Irene Robbins, Thomas Sinigaglia, Sabrina Kabua e molti altri.

Virginia Zanetti