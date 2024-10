Atto vandalico contro i fungaioli. Bucate le gomme di quattro auto

Amara sorpresa ieri per alcuni raccoglitori di funghi nella zona di S.Annapelago che, nel far ritorno all’auto dopo una mattinata nei boschi, hanno trovato bucati i pneumatici.

Almeno quattro le vetture danneggiate, a cui sono state tagliate a ciascuna le due gomme a lato strada. Il fatto è accaduto in località Fontane, non lontano dalla zona di Casa Tenente/S.Eurosia a S.Annapelago. I proprietari delle automobili coinvolte hanno fatto intervenire i carabinieri della stazione di Pievepelago per un sopralluogo e gli accertamenti, poi nel pomeriggio i veicoli sono stati rimossi con i carri attrezzi. Un gruppo di cittadini di S.Annapelago si dissocia dal vandalismo: "Il nostro è un paese accogliente, frequentatissimo in questo periodo, con record di presenze all’ormai conosciutissimo Sentiero delle Cascate. Ci teniamo che ad un gesto vandalico non si associno la nostra ospitalità e le legittime rimostrante dei residenti e dei proprietari di terreni in Appennino contro il danneggiamento dei boschi per l’eccessivo afflusso di ricercatori di funghi, spesso fuori norma per presenze in orari non consentiti e per la distruzione di varietà non raccoglibili". In passato il vandalismo alle auto in sosta ai margini dei boschi era stato segnalato in varie zone appenniniche.

g.p.