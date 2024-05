Auto si schianta contro un albero. Muore anziano, ferita la moglie

PAVULLO

Molto probabilmente può esserci un malore – benché i rilievi siano ancora in corso – all’origine dell’incidente avvenuto ieri mattina a Sant’Antonio di Pavullo, lungo la strada che conduce alla frazione di Coscogno. Intorno alle 8,30 una Fiat Panda con a bordo una coppia di anziani che risultano essere residenti a Formigine è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero, nel prato che si trova sotto la carreggiata lungo la Provinciale 22, non lontano dall’incrocio con la via Giardini.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia locale del Corpo Unico del Frignano intervenuto insieme al 118 chiamato da alcuni passanti. Il personale sanitario arrivato sul posto con ambulanza e automedica ha cercato di rianimare l’uomo di 86 anni, Francesco Andrano che era alla guida dell’autovettura. Purtroppo per lui però non c’era più nulla da fare, nonostante i tentativi di strapparlo alla morte da parte dell’equipe di soccorso: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato. L’intervento di medici e infermieri si è concentrata contemporaneamente anche sulla moglie, 79 anni, che sedeva sul sedile del passeggero.

L’anziana, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara in ambulanza: le sarebbero state riscontrate ferite di media gravità. La strada nel tratto dell’incidente è stata temporaneamente chiusa dagli agenti della polizia locale del Frignano, per permettere i soccorsi e i rilievi dell’incidente e il traffico è stato deviato su altre arterie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’automobile. Le indagini sulla dinamica del tragico incidente – su come sia stato possibile che all’improvviso la vettura abbia cambiato direzione – sono ancora in corso, ma il fatto che non ci siano stati altri veicoli coinvolti rende possibile anche l’ipotesi che si sia trattato di un malore improvviso che ha colto l’anziano conducente e che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto all’anziano. Saranno comunque i successivi approfondimenti a stabilire che cosa è accaduto, magari anche sentendo il racconto della moglie.

Emanuela Zanasi