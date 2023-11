Autofficina abusiva sequestrata a Formigine. Cna: "Preoccupati" La Polizia Municipale di Formigine ha sequestrato un'autofficina abusiva. CNA esprime soddisfazione per l'operazione ma preoccupazione per la diffusione del fenomeno. Si auspica l'utilizzo di tecnologie per riscontrare l'obbligo di revisione dei veicoli.