Automazione industriale, via al corso post diploma

Dovrebbe essere ormai questione di mesi la costituzione formale dell’Its (istituto tecnico superiore) di formazione post-diploma su suolo pavullese. Al termine di un incontro, lo scorso 5 settembre in sala consiliare tra tutte le parti coinvolte, è stato individuato novembre 2024 come l’obiettivo per l’avvio del primo corso, rivolto a ragazzi che hanno terminato gli studi delle scuole superiori. L’indirizzo a partire sarà in ‘Automazione industriale’, un macro-tema trainante e aggregante delle variegate realtà economiche, industriali ed artigianali del territorio. Al termine di due anni di preparazione, per gli studenti partecipanti la prospettiva sarà quella di un inserimento a brevissimo termine nel mondo del lavoro. Fondamentale, dunque, è stato il confronto avvenuto nei mesi scorsi con le realtà imprenditoriali, le scuole, le associazioni di categoria, Confindustria, la fondazione Its Maker, il Lions Club e l’amministrazione comunale di Pavullo. "Crediamo fermamente in questa grande opportunità per il nostro territorio – specifica il Sindaco Davide Venturelli – e in questo anno abbiamo lavorato per portare avanti concretamente questo progetto. Il Comune di Pavullo ed il mondo scolastico ed imprenditoriale locali sono pronti a sostenere la Fondazione Its Maker per partire con un corso di alta formazione post-diploma in montagna". Il primo a proporre il progetto su Pavullo, sul successo dell’apertura dell’Its a Mirandola, era stato il professor Aldo Tomasi, presidente del Lions Club: "Ora a Mirandola i corsi sono già tre e continuano a crescere - ha spiegato Tomasi -. Il legame con le imprese ha fatto innalzare tantissimo il livello di formazione". A rimarcare le opportunità per Pavullo è anche il presidente di Its Maker Ormes Corradini: "Fin dai primi incontri è emersa una grande passione del territorio - conferma -; occorre lavorare in sinergia tra scuole, imprenditori ed enti pubblici, perché insieme si può davvero arrivare al risultato. Diamo disponibilità a incontrarci con il Consiglio di Indirizzo già da questo autunno per elaborare una proposta programmatica completa e che risponda alle sfide del mondo del lavoro". Per accelerare sui tempi, sono stati definiti i membri del Consiglio di Indirizzo, per elaborare una proposta di piano di studi ed economico per il corso che si intende realizzare a Pavullo: sono Ormes Corradini per Its Maker, Roberto Gianaroli presidente di Aero Club Pavullo, Aldo Tomasi del Lions e, per il mondo imprenditoriale, le ditte Rovinalti, Forgia del Frignano, Inco, Vis Hydraulics e Ceramica Mirage.

Riccardo Pugliese