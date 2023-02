Automobile a fuoco dentro l’officina I pompieri spengono l’incendio in tempo

Paura ieri a Castelfranco Emilia: alcuni residenti, infatti, si sono accorti del denso fumo che fuoriusciva dal garage di un’officina. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme che avevano distrutto un’auto. La vettura è stata danneggiata quasi interamente dalle fiamme mentre, fortunatamente, il pronto intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non si allargassero al resto dell’officina. L’esercizio è rimasto parzialmente annerito ma non ha riportato danni strutturali: l’officina risulta quindi agibile. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Emilia ovest ed ora sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo. Non è escluso infatti che l’incendio sia stato originato da un corto circuito partito proprio dalla vettura posteggiata all’interno ma la dinamica ancora non è chiara.