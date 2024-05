Azione con Sarracino, ecco la lista. Mauro Bavutti guida la squadra

"Siamo qui per dare alle famiglie di questo territorio un’amministrazione capace dal primo giorno di fornire soluzioni, dare opportunità". Così il candidato sindaco Simona Sarracino, che ieri presso i magazzini di San Pietro ha presentato una delle liste che ne sosterrà la corsa a sindaco per Formigine, ovvero ‘Insieme per Formigine’ che vede il supporto di Azione, Socialisti Liberali e Partito Repubblicano. "Una lista che grazie alle persone che la compongono ruota attorno ai temi che più stanno a cuore alla nostra comunità: quanto vogliamo fare – ha detto Sarracino - lo faremo consapevoli che questa comunità dovrà essere in grado di crescere, essere protetta per quanto riguarda sanità, economia e diritto alla casa. E lo faremo ‘Insieme per Formigine’. Presenti all’evento di ieri, tra gli altri, l’onorevole Matteo Richetti.

Ecco i nomi: Mauro Bavutti, 68 anni, Aurora Rovito (25), Roberto Paolo Iachetta (45), Mandy Valentini (31), Francesco Zarzana (43), Nicoletta Corvino (38), Luigi Martino (41), Marta Marozzelli (46), Aldo Bellocchio (43), Carmen Gallo (50), Marcella Pagliani (48), Nicolo ’Santi (31), Daniela Sarracino (42), Michele Garagnani (26), Chiara Venturelli (46), Parshotam Lal Sheemar (51), Simona Corrado (34), Roberto Liccardo (30).