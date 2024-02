Banca Sanfelice 1893, utile in aumento del 46%. Via libera al bilancio La Banca Popolare SANFELICE 1893 ha chiuso il 2023 con un utile netto di 3,449 milioni di euro, in crescita del 45,8% rispetto all'anno precedente. Gli impieghi alla clientela sono a 846,8 milioni e i crediti deteriorati sono diminuiti del 26,8%. I risultati positivi confermano il successo del lavoro svolto negli ultimi anni.