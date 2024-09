Bastiglia, incidente tra due auto: grave un 62enne

Gravissimo incidente ieri mattina a Bastiglia. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di via Chiaviche. Feriti i conducenti dei due mezzi: un 62enne e una ragazza di 25 anni. Ad avere la peggio il 62enne che si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Baggiovara. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto: ieri mattina, sul posto sono accorsi subito gli agenti della Polizia locale che si stanno ora occupando delle indagini. Sul posto ovviamente anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzati sul posto, entrambi i feriti sono stati trasportati a Baggiovara. La giovane è stata dimessa con qualche giorno di prognosi. Le condizioni del 62enne, invece, sono apparse subito gravi ai sanitari. L’uomo infatti ha riportato gravi lesioni ed ora si trova in terapia intensiva, in pericolo di vita.

Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto sono appunto in corso.

A seguito dell’incidente si sono registrati inevitabili disagi alla circolazione stradale.