Benessere e inclusione, Comune e Conad in campo

Gli alunni delle classi 2F e 2H hanno intervistato la sindaca di Formigine, Elisa Parenti e l’assessore allo sport, Martina Giulia Bosi. L’assessore si occupa di supportare le associazioni sportive locali, gestire le spese delle società sportive e trovare nuovi spazi per impianti sportivi. La sua nomina dipende dal sindaco, che deve scegliere un numero uguale di assessori maschi e femmine. "Il Comune promuove il benessere fisico e mentale dei ragazzi in particolare tra 10 e i 15 anni, supportando i progetti delle società sportive, che favoriscono la crescita e la socializzazione, migliorando la qualità della vita e trasmettendo uno spirito di gruppo", dice il sindaco. Le società, inoltre, offrono progetti di educazione alimentare. Vi sono poi attività per la terza età, come la camminata metabolica, che previene malattie cardiovascolari.

Conad Fontana SRL "Lo sport è fondamentale, un mezzo di inclusione e di educazione, un modo per stare insieme e per fare amicizia". Con queste parole Fontana, uno dei soci proprietari del Conad nord-ovest di Formigine, sottolinea l’importanza dello sport nella comunità. La società Fontana SRL, attiva dal 1976, si impegna non solo a offrire risorse ai cittadini formiginesi, ma anche a promuovere la sostenibilità, con investimenti in pannelli fotovoltaici e frigoriferi tecnologici per ridurre il consumo energetico. Fontana SRL sostiene diverse società sportive locali, tra cui PGS, Solaris, Formigine Calcio, ASD Colombaro e Highlanders.

Classi 2F e 2H