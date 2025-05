E Alleanza 3.0 fa mea culpa: "Pronto un nuovo cartello"

"È vero, è stato commesso un errore. Il pannello è stato rimosso e verrà corretto al più presto", ha ammesso ieri pomeriggio Coop Alleanza 3.0 che ha preso atto delle proteste per la clamorosa ‘dimenticanza’. "La mostra esposta accanto al nuovo supermercato Coop Sigonio racconta la storia di un pezzo importante di città – sottolinea Coop Alleanza 3.0 –. È una mostra bella, ma il pannello che ripercorreva la storia dell’edificio che oggi ospita la Coop conteneva un errore, ed è stato rimosso". La Coop riconosce che si trattava di "un errore non da poco, in effetti, perché non riportava che per oltre vent’anni in quel luogo ha avuto sede il Teatro delle Passioni, gestito da Emilia Romagna Teatro Fondazione in virtù di una convenzione con il Comune di Modena. Un punto di riferimento per la città e per un pubblico nazionale e internazionale, un’esperienza innovativa e virtuosa con una programmazione attenta alle nuove voci del teatro contemporaneo, che prosegue nei nuovi spazi già attivi e in fase di completamento".

"Da sempre Coop Alleanza promuove e sostiene arte e cultura in tutte le loro forme e per questo siamo particolarmente spiacenti di questo errore, per rimediare al quale stiamo lavorando in dialogo con i diretti interessati – aggiungono i vertici della cooperativa –. Già nei prossimi giorni un nuovo pannello, corretto, sarà esposto".

s. m.