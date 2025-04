Boccassuolo, la frana è avanzata 27 metri in una sola notte

Modena, 26 aprile 2025 – La frana di Boccassuolo è avanzata di 27 metri in una sola notte. Lo fa sapere la Provincia di Modena, che rende noto, grazie all’utilizzo di strumentazione messa a disposizione dall’Università come la massa complessiva di terra sia di circa tre milioni di metri cubi in movimento. Il fronte, aggiunge la provincia, è arrivato per la prima volta fino a valle, raggiungendo il torrente Dragone. Questa mattina, insieme al sindaco di Palagano Fabio Braglia, che monitora costantemente la situazione, c’era anche l’assessore alla Montagna della Regione Davie Baruffi. La frana di Boccassuolo sta anche lambendo un traliccio dell’alta tensione con il potenziale rischio che questo venga compromesso nelle prossime ore. Al momento sono stati evacuati tre nuclei famigliari residenti con otto persone, mentre sono stati allontanati dieci nuclei famigliari non residenti (seconde case) per complessivi circa 20 persone. Restano poi 51 le persone parzialmente isolate. Inoltre sono due le abitazioni distrutte oltre ad una struttura non adibita ad abitazione, a cui si aggiunge una casa di un residente in procinto di cedere con già importanti lesioni. Si confermano quattro strade comunali e tre ponticelli di attraversamento distrutti.