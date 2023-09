"Bus sovraffollati e studenti lasciati a piedi"

Con la ripartenza delle scuole, ecco che tornano ad affollarsi gli autobus e, allo stesso tempo, ad emergere le prime criticità del servizio di trasporto pubblico. Secondo la testimonianza di una mamma, ieri diversi ragazzi in attesa della corriera 640 davanti alla Coop Mezzavia di Sassuolo non sarebbero stati caricati dall’autista dell’autobus, perdendo il passaggio per le superiori di Maranello. "Ho accompagnato mio figlio per verificare con i miei occhi una situazione che, a detta dei ragazzi, non è nuova – è lo sfogo di Cinzia Cirulli –. Purtroppo è tutto vero: l’unico autobus utile a recarsi alle Ferrari di Maranello è passato dalla fermata senza arrestarsi, lasciando a piedi tanti ragazzi. Qualcuno, tra cui mio figlio, è stato accompagnato a scuola dai genitori; altri ragazzi si sono incamminati a piedi, oppure sono tornati a casa, rassegnati". Il problema alla base, secondo chi denuncia, sarebbe il sovraffollamento dei mezzi; motivo che costringerebbe gli autisti a non fermarsi, una volta raggiunta la capienza massima. "E’ una situazione assurda e vergognosa – prosegue Cinzia –. Sono state fatte diverse segnalazioni a Seta, ma a nulla è servito. D’ora in poi sarò costretta ad accompagnare mio figlio in stazione. E con l’inverno la situazione peggiorerà". Sempre Cinzia segnala un altro disservizio, sulla linea B in direzione Esselunga: "L’altro mio figlio è stato lasciato a piedi all’uscita da scuola". Problemi si registrano anche sulla linea 800 Modena-Maranello-Pavullo. A denunciare l’episodio – avvenuto venerdì – è la modenese Daniela: "Ho preso la corriera da Modena alle 8.55, e il ritorno da Pavullo alle 12.45. Durante entrambi i viaggi noi passeggeri siamo dovuti stare stretti come sardine, in piedi fra le curve della via Giardini, con diverse interruzioni di marcia per le frane. Gli studenti meritano più sicurezza". "Come tutti gli anni, chiediamo agli utenti pazienza e collaborazione in attesa che si assestino gli orari definitivi delle scuole, sui quali è tarato il servizio – replica Seta –. Nelle prime settimane, con gli orari scolastici provvisori, le criticità non sono facili da prevedere; ad ogni modo, sia Seta che aMo si stanno occupando di monitorare la situazione. Ogni segnalazione è ben accetta e può essere effettuata dal nostro sito". Riguardo alla linea 640, Seta segnala che "nella fascia oraria dalle 5 alle 9 passano ogni giorno 11 corse in direzione di Maranello". Per quanto riguarda il sovraffollamento della linea 800, "comprendiamo che la situazione possa essere spiacevole, ma tutti i mezzi sono omologati per il trasporto di persone in piedi".

Riccardo Pugliese