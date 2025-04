Cade dal trattore e batte la testa, morto

Era uscito dalla sua abitazione di Sassuolo poco dopo le 13 per raggiungere la sua seconda abitazione in montagna, a Monchio di Palagano. Aveva avvertito i parenti che, vista la bella giornata, si sarebbe recato appunto nella sua abitazione sull’ Appennino modenese per svolgere alcuni lavori. Una volta arrivato in Appennino, è salito sul trattore e ha raggiunto un bosco, che confina con il parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia, in una zona piuttosto impervia di Monchio, con l’obiettivo - come emerso in seguito - di raccogliere legna. Per cause ancora in corso d’accertamento, però, l’uomo è stato sbalzato dal mezzo all’improvviso ed è finito rovinosamente a terra, sbattendo il capo su una pietra.

All’arrivo dei sanitari per lui, Luigi Pugnaghi, 76enne di Sassuolo, non c’era più nulla da fare. La tragedia è stata ‘scoperta’ nella serata di giovedì a Monchio di Palagano, appunto ma è plausibile che l’incidente risalisse a qualche ora prima.

Erano stati i parenti della vittima, nel tardo pomeriggio, a contattare i carabinieri non avendo più notizie del 76enne e non vedendolo rientrare a casa. A quel punto i militari, insieme ai pompieri si sono recati sul posto, in un bosco in via La Campagna, in una zona piuttosto impervia, trovando il corpo senza vita dell’anziano. Pare appunto che il pensionato, originario di Montefiorino sia stato sbalzato dal trattore che era solito utilizzare in una zona piuttosto ripida, dove si era recato nel pomeriggio per raccogliere legna. Non si esclude che alla base della perdita di controllo del mezzo agricolo possa esserci stato un malore. Purtroppo rovinando a terra, Pugnaghi è finito con il capo contro una pietra, decedendo sul colpo. I sanitari del 118, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, giovedì sera, oltre ai carabinieri sono intervenuti i militari della finanza, i volontari della protezione civile e una squadra dei pompieri. Una volta constatato il tragico decesso, la salma dell’anziano è stata poi riaffidata ai familiari come disposto dal pm di turno. Sul posto, infatti, è stato constatato come Luigi Pugnaghi sia morto a causa di un tragico incidente agricolo.

Valentina Reggiani