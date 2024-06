Carnevale dei bimbi, la versione notturna

Maschere, allegria e ghiottonerie nella serata di Finale Emilia. Si rinnova infatti stasera l’appuntamento in notturna con il Carnevale dei bambini. I carri allegorici sfileranno dalle 20, a partire dai Giardini pubblici De Gasperi, seguendo lo stesso percorso delle sfilate invernali: già da un paio d’anni, infatti, il maxicantiere in piazza Garibaldi ha costretto gli organizzatori a individuare un diverso tracciato, che tocca via Dante, largo Cavallotti e via Sauro. Rivedremo (in versione illuminata by night) i carri già ammirati lo scorso inverno: ’Lo stagno dei desideriì, un tripudio di ranocchie realizzato dal gruppo ‘I pennelli pazzi’, ’Divertiamoci al circo’ fra clown e giocolieri del gruppo ‘Il millennio’, ’Super Mario’, ispirato dal celebre personaggio dei videogiochi, con il gruppo ‘One Piece’, ’Tutti i migliori sono matti’, una folle fantasia del gruppo ‘Carten & Collen’, ’Jurassic Park’, dinosauri e animali preistorici costruiti dal gruppo ‘I nuovi giorni’, e ’Un tè col Cavalier Burela’, a cura di tutto il Comitato Carnevale. E tutto sarà accompagnato da musica, ricco gettito, stand gastronomici con le specialità finalesi e tanto divertimento. L’ingresso alla sfilata è a offerta libera. In caso di maltempo, la sfilata sarà rinviata a domani sera.

s.m.