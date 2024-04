Carpi, a San Mauro uno snodo cruciale

Prima cosa, non pensare a cosa deciderà di fare la Pistoiese. Seconda cosa, spingere ancora forte sul gas. Il Carpi lanciato da 6 vittorie di fila affronta un’altra difficilissima curva, alle 15 sul campo della Sammaurese impelagata nella lotta salvezza per difendere il prezioso +2 sul Ravenna, che invece va a Corticella, campo neutro scelto dal Progresso che non ha il suo stadio. I romagnoli sono avversario tosto, che ha colto 25 dei suoi 35 punti al "Macrelli", campo dove i biancorossi hanno sempre perso. "Affrontiamo una squadra – spiega mister Cristian Serpini – che prova sempre a giocare e che in casa è molto temibile, non inganni lo 0-3 di Agliana, con due gol arrivati dopo il 90’. Ha giovani forte come Lombardi ed Esposito oltre a Scalini temibile sulle punizioni. Dovremo stare dentro la gara che magari non avrà la stessa lettura nei due tempi e quando calerà un po’ il ritmo lì dovrà fare la differenza la nostra panchina".

Pistoiese. Solo oggi si saprà se la Pistoiese giocherà in casa col Sangiuliano: dopo aver trovato (non si sa come) i 4mila euro per rimpinguare il conto-campionato rimasto vuoto, ieri pomeriggio la squadra (o quel che resta, ci sono quasi solo Juniores) ha avuto un lungo faccia a faccia coi tifosi che hanno spinto per far finire al più presto la farsa e non scendere in campo. E così solo oggi si vedrà se gli arancioni (senza allenatore e dirigenti) si presenteranno al campo, dove invece sarà il Sangiuliano. In caso di forfeit la Pistoiese sarà esclusa dal campionato e tolti alle altre 17 squadre tutti i punti conquistati con lei.

ProgrammA. Le gare della 14^ di ritorno (ore 15): Progresso-Ravenna, Imolese-Lentigione, Sammaurese-Carpi, Mezzolara-Aglianese, Borgo S.D.-Sant’Angelo, Forlì-San Marino, Prato-Fanfulla, Pistoiese-Sangiuliano, Certaldo-Corticella. Classifica: Carpi 62, Ravenna 60, Forlì e Lentigione 52, San Marino e Corticella 51, Prato 46, Fanfulla 44, Imolese e Aglianese 43, Sangiuliano 41, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Progresso 32, Pistoiese (-1) 31, Borgo S.D. 26, Certaldo 24, Mezzolara 19.

Dal campo. Serpini ritrova Verza e Cortesi, sfebbrati Larhrib e Cecotti, ancora out Rossini con Maini e Tentoni, in attacco Arrondini favorito su Sall. Leggermente acciaccato Lorenzi, pronto Viti in porta. Nei romagnoli squalificato Tamai. SAMMAURESE (4-3-3): Ravaioli; Frosio, Scanagatta, Morri, Bolognesi; Campagna, Scalini, Nisi; Misuraca, Maltoni, Lombardi. All. Taccola. CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Calanca, Zucchini, Cecotti; Rossi, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Arrondini. All. Serpini. Arbitro: Colelli di Ostia Lido Davide Setti