Carpi e Motta, presto l’addio

L’allenamento di ieri ha segnato ufficialmente anche dal punto di vista tecnico la chiusura della trionfale stagione del Carpi, già proiettato sulla prossima stagione di Serie C. Per i primi annunci della nuova stagione 2024-25 bisognerà attendere la data del 4 giugno, ultimo giorno utile per presentare l’iscrizione alla Serie C con la tassa da 105mila euro e la fidejussione da 350mila euro. La prima certezza è quella di Cristian Serpini, ancora al timone del Carpi, che dovrebbe avere al suo fianco l’intero staff, composto dal vice Mirko Magistro, dal preparatore atletico Graziano Araldi e da quello dei portieri Luca Malaguti, ruolo in cui nelle ultime ore radiomercato aveva accostato al Carpi (ma senza conferme) anche il nome di Antonio Razzano, da novembre scorso alla Ternana. Secondo gli ultimi rumors raccolti però c’è anche un’altra certezza, quella che Riccardo Motta non sarà più il direttore sportivo del Carpi. Nonostante nelle scorse settimane si fosse palesata l’opportunità per il dirigente bolognese di rimanere in C, affiancando un altro professionista che avrebbe avuto il ruolo di direttore tecnico, nelle ultime ore questa opzione ha perso peso e Motta è sempre più vicino all’addio. Per il terzo anno di fila, dunque, il Carpi si prepara a cambiare guida dietro la scrivania, dopo l’addio di Riccardo Bolzan (subentrato il primo anno in corsa a Marinucci Palermo) nell’estate del 2022 e quello di 12 mesi fa a Matteo Sabbadini, al cui posto era stato scelto proprio Motta, capace negli ultimi 3 anni di vincere l’Eccellenza prima e i playoff di D poi col Corticella e quindi di riportare il Carpi in C.

Ora dunque si apre il casting per il nuovo ds biancorosso, con tanti nomi, tutti di profili giovani ma già esperti di C, che stanno uscendo. Piace molto Mattia Serafini dell’Arzignano, che però stando alle news provenienti dal Veneto sembra poco propenso a lasciare la società dove lavora dal 2016. Poi rimane forte la candidatura di Marco Bernardi, già con Lazzaretti a Correggio, fresco di addio dopo 4 anni al Fiorenzuola. E nelle ultime ore si aggiunto il profilo di Lorenzo Bedin, responsabile scouting del Padova ed ex responsabile del settore giovanile del Chievo, già anche mister all’Under 16 del Mantova. Intanto dal punto di vista dei riconoscimenti manca ancora l’ultimo tassello, quello del premio da parte del Comune di Carpi dopo che è saltato l’appuntamento previsto mercoledì al Parco delle Rimembranze.

Davide Setti