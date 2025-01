Carpi, una sconfitta che lascia tanti rimpianti

PERUGIA 1 CARPI 0

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Torrasi (21’st Broh); Matos (32’st Bacchin), Di Maggio, Lisi (21’st Cisco); Montevago (49’st Leo). All. Zauli

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti (39’st Rossini), Zagnoni, Panelli, Verza (1’st Calanca); Casarini, Amayah (21’st Campagna), Figoli; Puletto (39’st Petito); Stanzani (21’st Saporetti), Gerbi. A disp. Pezzolato, Furghieri, Mazzoni, Visani. All. Serpini

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Reti: 2’st (rig.) Lisi

Note: spettatori 3418. Espulso al 34’st Mezzoni per doppia ammonizione. Al 35’st Gemello para un rigore a Saporetti. Ammoniti Verza, Zagnoni, Mezzoni, Cecotti, Calanca, Torrasi. Angoli 7-7. Recupero 0’pt e 6’st.

Il Carpi dell’emergenza, senza sei titolari, con la mediana inedita e i cambi limitati riesce nell’impresa di lasciare Perugia senza punti ma pieno di rimpianti. La sconfitta, che ferma la mini striscia utile di 3 gare e fa saltare l’imbattibilità di Sorzi, arriva su un rigore trasformato da Lisi che nessuno ha visto e dopo averne fallito uno con Saporetti nel finale, quando gli umbri erano rimasti in dieci. Sfuma un pari che sarebbe stato meritato e ora, col Perugia che ha messo la freccia, anche la classifica fra oggi e domani potrebbe complicarsi per i biancorossi, che chiudono la terza gara di fila senza fare gol.

La gara di sofferenza del Carpi è chiara dall’inizio, con la mediana sperimentale (Amayah titolare dopo 3 mesi e Casarini al debutto dal 1’) e una panchina orfana anche di Cortesi (rimasto a Carpi per la febbre). A destra impazza l’ex Matos, che fa ammonire prima Verza e poi Cecotti, quando Serpini inverte i due terzini, ma se il Carpi non produce nulla, il Perugia è pericoloso solo su due corner con Dell’Orco che segna al volo, ma Giunti in offside inganna Sorzi e la rete viene annullata, e il colpo di testa di Giraudo sventato in qualche modo dal portiere carpigiano.

Per passare al Perugia serve l’aiutino a inizio ripresa (c’è Calanca per Verza), quando dopo 27 secondi Mezzoni crossa per Di Maggio, respinge Sorzi poi Lisi sul tap in va giù ma non lo tocca nessuno. Pizzi indica il dischetto e Lisi la sblocca. Lo svantaggio sveglia il Carpi, che sfiora due volte il pari. Cecotti trova un corridoio ma viene fermato da Torrasi mezzo centimetro fuori dall’area (o dentro?), poi su corner Amayah crossa per Calanca che di testa trova il miracolo di Gemello.

Serpini si gioca anche Saporetti e Campagna e dopo il 2-0 divorato da Giraudo ecco la possibile sliding door: Puletto imbuca su Calanca, steso da Mezzoni in area. Secondo giallo per il terzino e rigore a 10’ dalla fine. Saporetti però non ha ancora capito che i portieri hanno internet e sanno che calcia sempre centrale e Gemello restando fermo para. In superiorità il Carpi assalta (debutta anche il Primavera 2006 Petito), Gemello è strepitoso (con la traversa) su Zagnoni, poi Saporetti spara a salve le ultime chance di 1-1.

Davide Setti