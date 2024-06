Casa del Volontariato,. Pellizzari è presidente

E’ la dottoressa Giulia Pellizzari la nuova presidente della Fondazione Casa del Volontariato, lo strumento operativo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, per svolgere finalità sociali, civili, culturali, di promozione del volontariato e dei valori della solidarietà sociale. Nei giorni scorsi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cr Carpi ha proceduto a designare il nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione Casa del Volontariato, per la scadenza del mandato dei membri nominati nel maggio 2020, e ha deliberato, per la prima volta, una presidente donna alla guida del proprio ente finalizzato al sociale. Romana di nascita, la dottoressa Giulia Pellizzari, fino al 30 novembre scorso è stata primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Un impegno, quello nel mondo del volontariato, che la dottoressa aveva già preannunciato quando è andata in pensione: "Carpi resta la mia città: prosegue il mio impegno nella Fondazione Cassa di Risparmio, nell’ambito del Consiglio di indirizzo, ma soprattutto voglio dedicarmi al volontariato in ambito medico". E così questo suo desiderio si è concretizzato: "Nella mia vita mi sono sempre spesa per le persone – commenta la neo presidente (che subentra a Nicola Marino) – e ora continuerò a farlo, in modalità diversa e con nuova energia. Sono molto contenta di rivestire questo ruolo, quando me lo hanno chiesto ho dato volentieri la mia disponibilità". Vertici nuovi al femminile: anche nuova la vice presidente della Fondazione Casa del Volontariato, infatti, è una donna, la professoressa Cristiana Casarini, cui si aggiungono e i consiglieri Erio (detto Marco) Bulgarelli, Roberta Della Sala e Giannina Panini. Tutti i componenti del nuovo organo decisionale ed esecutivo sono attivi nel mondo del volontariato, del terzo settore o dell’assistenza sanitaria. La Fondazione Casa del Volontariato è stata, infatti, istituita per favorire la partecipazione attiva delle organizzazioni del terzo settore promuovendone il lavoro di rete nel rispetto delle singolarità, con il compito di dare impulso alla definizione di progetti trasversali e di utilità sociale nei confronti della comunità locale. Con la delibera dell’organo amministrativo della Fondazione CR Carpi, i neoeletti assumono inoltre l’incarico di proseguire la corretta gestione della Casa del Volontariato, immobile che ospita 53 associazioni di volontariato. Riconfermata Angela Pirondi, quale revisore dei conti.

Maria Silvia Cabri