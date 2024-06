Casa della Comunità, la struttura è pronta per gli utenti

Ora per la Casa della Salute di San Possidonio si attende solo la decisione della Azienda Usl di trasformare e impiegare la struttura in Casa della Comunità. Con la collocazione dei dispositivi elettromagnetici di chiusura automatica in caso di emergenza alle porte metalliche nei corridoi dell’edificio, si sono conclusi i lavori di adeguamento e di implementazione dei sistemi di sicurezza per il fabbricato che ospita, al piano primo, i locali dell’Avis, del CEAS "Tutti per la terra", centro di educazione ambientale dell’Unione Comuni modenesi Area Nord, e dell’Auser e, al piano terra, gli ambulatori di medici e specialisti e dell’infermeria di comunità. Precedentemente erano stati eseguiti lavori riguardanti la compartimentazione ai fini antincendio del sottotetto e di uno degli ambulatori, con la necessità per questo di aprire una porta direttamente verso l’esterno.