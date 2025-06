Cavezzo, oltre un milione per la nuova Casa dei giovani

Cavezzo avrà la Casa dei Giovani e della Musica, che sorgerà accanto al campo sportivo, contribuendo a riqualificare l’area e gli spazi intorno grazie ad un intervento da un milione e 150mila euro. I fondi sono così divisi: 850.000 euro arrivano dalla Regione e 300mila dal Comune. Il progetto, che ha comportato una rivisitazione profonda del progetto ipotizzato dall’amministrazione precedente, trasformandolo in uno spazio multifunzionale prevede che la Casa dei Giovani e della Musica, diventi uno spazio di aggregazione, creatività e inclusione. Contestualmente si interverrà sulla sistemazione del muro del campo sportivo e sulla riqualificazione dell’area esterna, pensata anche per ospitare attività culturali e ricreative all’aperto.

Fondamentale per la definizione del progetto è stato il confronto con il tessuto associativo del territorio, che ha contribuito in modo concreto a immaginare e strutturare gli spazi in funzione delle reali esigenze della comunità.

La nuova Casa dei Giovani e della Musica sarà infatti uno spazio sicuro e protetto, pensato per accogliere ragazzi di tutte le età e per ospitare attività inclusive, con un’attenzione particolare anche alle persone con disabilità.

"Si tratta certamente di un progetto ambizioso – commenta il sindaco Stefano Venturini (foto) – nato da un percorso partecipato e da un’idea ben precisa: dare nuova vita a spazi oggi sottoutilizzati, rendendoli un punto di riferimento per i giovani, per lo sport e per l’intera comunità. Ringrazio l’Ufficio Tecnico comunale e i consulenti che ci hanno affiancato nella stesura di una candidatura complessa, ma concreta, partita nel luglio 2024, subito dopo il nostro insediamento. L’obiettivo ora è lavorare con determinazione per rispettare i tempi e trasformare in realtà questo importante intervento". Nelle previsioni si confida che la Casa dei Giovani e della Musica possa vedere la luce entro il 2029.

Alberto Greco