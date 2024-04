"Ci crediamo e andiamo fino in fondo"

Non è ancora definito nei minimi dettagli, il proseguimento dell’avventura di Dragan Stankovic con addosso i colori di Modena Volley, ma "un accordo verbale è già stato trovato" e la sensazione è quella che il prossimo anno, agli ordini di coach Alberto Giuliani, ci sarà un reparto di soli italiani. Intanto però c’è da concludere una stagione e da cercare un accesso all’Europa.

Dragan Stankovic, vi aspettano due partite lontano dal PalaPanini nel giro di tre giorni. Che match saranno?

"Sicuramente saranno due partite fuori casa difficilissime, sia perché siamo in trasferta, sia per il valore di Piacenza e Verona. Ma finché abbiamo possibilità ci crediamo, vogliamo trovare spazio tra le quattro per poi provare tutto in semifinale ed eventualmente finale. Molto dipende da noi".

Anche contro Cisterna si sono rivisti tanti errori ‘tipici’ della stagione?

"Non saprei rispondere come mai spesso alcune cose non funzionano. Non solo contrattacco e attacco, però: contro Cisterna sia nel primo che nel secondo set abbiamo sprecato un vantaggio cospicuo, perdendo tanti punti in fila. Forse un blocco mentale, forse anche un po’ di stanchezza anche perché veniamo da un torneo, quello di Dubai, in cui abbiamo giocato cinque partite in fila sempre con quei sette, otto giocatori".

Cosa pensa di questo 3-2?

"Alla fine l’importante è che abbiamo vinto, lottando su ogni pallone".

L’abbiamo vista sia battere salto float che salto spin. Non sa scegliere?

"La mia battuta? Dopo tre set in panchina ho fatto la battuta salto float perché alla mia età non sono subito pronto alla battuta in salto al cento per cento. Dopo mi sono scaldato, ne ho anche sbagliata una importante, poi è andata come è andata. Ci sono giocatori molto più forti di me che hanno possibilità di fare ace: l’anno scorso ero un giocatore che lasciava agli altri la possibilità di rischiare, quest’anno ci provo più spesso invece".

Si dice che sarà ancora a Modena nel 2024/2025?

"Abbiamo trovato un accordo verbale con Modena, in questi giorni dobbiamo concluderlo. Niente che sia sulla carta oggi, ma l’accordo è stato trovato per la prossima stagione".

Alessandro Trebbi