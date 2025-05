Ciliegie di Vignola: poche e di qualità, ma costose

Se il meteo si manterrà clemente sarà un’annata molto positiva per la Ciliegia di Vignola Igp, che a fronte di una produzione nella norma però avrà sul mercato prezzi piuttosto sostenuti. Motivo? In tante altre zone manca il prodotto. A dirlo è Walter Monari, direttore del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp, che spiega: "A seconda delle varietà, ci attendiamo una produzione tra i 120 e i 150 quintali per ettaro. Complessivamente, il potenziale produttivo dell’Igp si aggira tra i 50 e i 60mila quintali, anche se di solito non vengono mai raccolte tutte". Poi, Monari continua: "La peculiarità di quest’anno, è che a livello generale registriamo una notevole mancanza di prodotto sui mercati, a fronte di una domanda sostenuta. Tale situazione genera quindi prezzi piuttosto elevati, che riteniamo sia giusto e doveroso riconoscere ai nostri produttori". Da qui si spiega quindi anche l’intervento dell’altro ieri del presidente del Consorzio, Andrea Bernardi, che in una nota ha annunciato: "Proprio alla luce di questo scenario di mercato particolarmente complesso, non sarà possibile attivare, nei tempi e nei modi consueti, le campagne promozionali inizialmente programmate".

Un messaggio, questo, rivolto soprattutto alla Grande Distribuzione Organizzata, come conferma sempre il direttore Monari, che spiega: "Come sempre avviene, i prezzi li fa il mercato. Quest’anno, la situazione che si è venuta a creare non permette di effettuare certe campagne promozionali che invece vorrebbero fare alcune catene della Grande Distribuzione. In altri termini: le ciliegie disponibili sono poche, quindi non possiamo permetterci e soprattutto non vogliamo svenderle, anche perché la qualità di diverse varietà di preannuncia molto elevata". Un concetto, questo, ribadito anche dal presidente Bernardi, che specifica: "Siamo consapevoli che i prezzi registrati sul mercato sono elevati, ma va chiarito che non si tratta di dinamiche speculative: è il mercato stesso, in presenza di un’offerta decisamente contenuta e di una domanda elevata, a determinare l’andamento delle quotazioni".