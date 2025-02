Cimone, le piste ora hanno un direttore

Due buone notizie per il comprensorio sciistico del Cimone: neve fresca ieri per un week-end con tutti gli impianti aperti e l’aumento della professionalità della stazione nel settore sicurezza. Il neo direttore Andrea Magnani è infatti stato l’unico rappresentante appenninico a superare il corso di formazione sulla sicurezza in pista. A seguito della Legge 40 / 2021 ogni stazione invernale deve infatti avere obbligatoriamente un Direttore di Stazione. Proprio nei giorni scorsi si è concluso il corso di abilitazione per direttori delle piste da sci, organizzato per le stazioni sciistiche italiane dall’ente di formazione professionale Formont di Torino. Il corso ha avuto una durata di ben 230 ore in 5 mesi, trattando le varie materie inerenti alla gestione di una stazione a partire dalla nivologia, meteorologia, sicurezza, del lavoro, sicurezza in pista, impiantistica, cartografia, gestione piste, marketing, gestione dipendenti, inglese, diritto del lavoro, responsabilità di gestione.

"Con grande soddisfazione di tutto il Consiglio del Consorzio Cimone -rende noto il presidente Luciano Magnani- il corso è stato frequentato dall’unico candidato appenninico Andrea Magnani, che ha ottenuto un ottimo punteggio tra i 18 candidat. Sicuramente queste importanti nozioni relative al funzionamento di una stazione acquisite e messe in pratica da Andrea porteranno ulteriore professionalità ed evoluzione della nostra stazione. Il Consiglio del Consorzio coglie l’occasione per congratularsi col neo direttore Andrea Magnani, sapendo di avere una persona ottimamente formata e competente oltre ad una grande passione nel dirigere una delle stazioni più importanti di tutto l’intero Appennino". E sulla sicurezza del Comprensorio, nel corso degli anni si è sviluppato un sistema organizzato di soccorso sulle piste che coinvolge diversi soggetti in stretta collaborazione: Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena, Federazione italiana soccorso piste Cimone aps, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (Saer) i Carabinieri sciatori soccorritori e la Centrale operativa 118 Emilia-Est. Tutte le località del comprensorio Cimone (Passo Lupo, lago Ninfa, Cimoncino, Polle) vengono infatti raggiunte in caso di necessità in tempi brevi da medici e infermieri della Fisps, personale sanitario per la maggior parte del 118 Modena. Tra l’altro, nell’ottobre scorso la Fisps Cimone aps è stata riconosciuta come membro di ICAR (International Commission Alpine Rescue) con un proprio delegato nella commissione. E dopo le nevicate di ieri (mediamente sui 30 cm) il Comprensorio offre piste con neve fresca, con in funzione tutti gli impianti e aperti i raccordi.

g. p.