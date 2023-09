Cittanova nord, chiude un tratto di strada Viazza

Da oggi sarà chiuso un tratto di strada Viazza di Cittanova nord e il traffico sarà deviato sul percorso di nuova realizzazione nell’ambito dell’intervento per il quarto braccio della rotatoria nella frazione. Il provvedimento, che anticipa parzialmente il futuro assetto viario, è necessario per consentire la realizzazione del collegamento tra il nuovo percorso e la rotatoria, appunto il quarto braccio dell’infrastruttura che, insieme all’istituzione di una zona 30 nell’intero centro abitato, consentirà un miglior livello di funzionalità e sicurezza stradale nella frazione e in ingresso e uscita sulla via Emilia ovest. Il nuovo braccio della rotatoria su via Emilia ovest, in corrispondenza dello scalo merci RFI di Marzaglia, garantirà infatti un nuovo sistema di accessibilità per la frazione di Cittanova che consentirà di superare le criticità delle manovre di svolta a sinistra in entrata con provenienza da Modena e in uscita con destinazione Reggio Emilia. Il nuovo ramo sarà collegato alla viabilità dell’abitato mediante la nuova strada su cui viene già deviato il traffico, che prolungherà, di fatto, l’attuale asse di via della Ghiaia, al limite ovest della frazione, riconnettendosi con un ex tratto della vecchia via Emilia ovest, oggi continuazione di strada Viazza di Cittanova nord. L’intervento, per un valore di poco inferiore ai 600 mila euro, è realizzato a cura delle aziende che svolgono estrazioni nelle cave del territorio modenese, le quali in accordo con l’amministrazione hanno convertito in opere gli oneri previsti.