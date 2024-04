Colombaro e Mirandolese cercano il pass in Coppa

Serata cruciale di coppa (20,45) per due modenesi. In Coppa di Prima il Colombaro di mister Antonelli, ormai fuori dai giochi playoff nel girone "D", si gioca tutto nella sfida di Granarolo contro la Virtus Faenza, quinta in Prima "E", mentre nell’altra gara (a Campogalliano) sono di fronte i reggiani del Daino Santa Croce e i ferraresi del Gallo. Nessuna delle 4 squadre ha chance di vincere il proprio girone e dunque per mettersi in pole per il ripescaggio in Promozione bisognerà vincere il trofeo nella finale del 25 aprile. In Coppa di Seconda (anche qui finale il 25 aprile) la Mirandolese di mister Bonissone quarta in Seconda "F" se la vede a Bomporto con i bolognesi della Bazzanese, 11esimi in Seconda "G" a +2 sui playout. Nell’altra gara di fronte a Nonantola i ducali del Busseto (secondi a -1 dalla Campeginese nel girone "B") e i romagnoli della Riolese. Anche qui chi vince si mette in pole per il ripescaggio, in entrambe le coppe in caso di parità al 90’ ci sono i rigori.

d.s.