Coltellate in pieno centro . Un 17enne ferito dal branco. Altri tre giovani sono scappati

di Valentina ReggianiAvrebbero iniziato ad ‘affrontarsi’ all’interno dei Giardini Ducali, per motivi da chiarire. Il giovane, 17 anni, di origine straniera, è stato rincorso lungo Corso Vittorio Emanuele e qui accoltellato quasi a morte. A colpirlo sarebbero stati altri tre giovani, forse minorenni. Quanto accaduto rappresenta quello che in città, e soprattutto in quella zona, è divenuto un triste copione. Lì nell’estate di due anni fa, ad agosto del 2023, il giovane Friday Endurance, un 30enne nigeriano, proprio lungo corso Vittorio Emanuele è stato ucciso a coltellate in pieno giorno. L’ennesimo episodio di sangue è avvenuto ieri poco prima delle 16. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti della volante e della mobile, giunti subito sul posto. Alcune persone nel parco hanno notato un certo ‘trambusto’, hanno visto giovani rincorrersi poi il ragazzo è stato notato crollare a terra, sanguinante lungo il viale. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con automedica e ambulanza e il minore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara. Pare che il fendente non abbia raggiunto organi vitali: il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita ed è ricoverato in medicina d’urgenza. Ieri gli agenti, subito intervenuti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti che pare abbiano notato tre giovani allontanarsi di corsa dal luogo dell’aggressione.Altri avrebbero appunto visto gli stessi giovani stranieri rincorrersi nel parco: ora sono in corso indagini serrate per individuare i responsabili dell’ennesimo grave episodio che si verifica in città e che coinvolge ancora una volta ragazzini.Solo tre giorni fa, sempre giovani di origine straniera si sono affrontati con bottiglie e lancio di sassi all’interno dei Giardini Ducali e, contemporaneamente, un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e derubato. Subito sul posto, su segnalazione di alcuni passanti sono intervenuti i carabinieri insieme agli agenti della polizia locale. Secondo la testimonianza della vittima, due uomini lo avevano avvicinato mentre si trovava seduto su una panchina e dopo averlo minacciato brandendo alcune bottiglie e percosso con un bastone, lo avevano appunto rapinato del telefono cellulare e di una banconota da 10 euro.I due responsabili della rapina, di origini centrafricane e residenti in città, di 23 e 34 anni, sono stati individuati e portati in caserma per poi essere arrestati per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi i domiciliari. Il 18enne, a seguito dell’aggressione ha riportato lesioni ed è stato soccorso dai sanitari.