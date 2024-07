Comcor, i sogni si infrangono . Col Poviglio un pari che non serve

Divisione della posta nello scontro spareggio Poviglio impone di forza un pari, che non serve a nessuno. Verso il quarto posto vincente solo prossimo wek end, recupero domenica 7 luglio, a Settimo Torinese. In gara uno i ragazzi di Pisano si sono imposti di forza col pallino sempre in mano senza spazio al Poviglio. Al contrato gara due sabato sera ha visto un Modena quasi rassegnato dai lanci del pircher cubano Medina, senza mai forzare il gioco nei momenti caldi match. Un vero peccato perché nasce il dubbio che grinta, carattere, fame vittoria potevano cambiare un match a senso unico.

COMCOR

9

POVIGLIO

4

MODENA: Vasquez (Cirilli), Ferri, Guevara (Campazzi), Russo, Tamburini, Pompilio, Moronta, Bianchi, Scerrato, Lambertini). Lanc: Infante (Vincente) Dall’Olio, Campanella.

POVIGLIO: Lanc: Capellano (Perdente), Burani.

Punti: MO 000 034 110 p.9 bv.12. POV 000 001 120 p.4 bv.10.

Gara Uno. Grande sfida sul monte lancio, modena gioca la carta Infante Junior (Vincente), contro Capellano ospiti. Poche valide e nessun punto fino alla 5° ripresa. I bomber gialloblu e affondano Capellano. Tante le valide con Russo (foto) tre punti battuti a casa. Siamo sul tre a 0 al quinto, altri 4 punti sul nuovo entrato sul monte Burani si passa al 7 a 1 fine sesto inning, Gli ospiti incassano, ma si portano 4 punti a 9 modena fine ottava ripresa. Comcor tiene pallino in mano e chiude il match. Ottime le prestazioni di Vasquez (3 valide su 4 turni) oltre Guevara, Russo, Moronta (2 su 4).

COMCOR

0

POVIGLIO

5

MODENA: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo (Infante.J), Pompilio, Bianchi, Campazzi (Tamburini), Cirilli (Moronta), Scerrato. Lanc: Calero (Perdente), Hurtado, Ventura.

POVIGLIO: Lanc. Medina (Vincente).

Punti: MO 000 000 000 p.0 bv.4. POV 000 003 020 p.5 bv.11.

®Gara due Inizia molto bene pitcher Calero opposto alla bestia nera Medina. Modena fatica ma non trova rabbia dentro e grande motivazione per far tremare il cubano. Solo con grinta e autorita i gialloblu hanno la possibilita’ mettere alle strette un signor lanciatore come Medina, basta crederci fino alla fine. Comcor appagato da gara uno, è sembrato rassegnato al dominio Poviglio che gioco forza sfrutta al massimo le debolezze tecniche di carattere di un modena in salute ma crome detto per frenare ospiti serviva piu di 4 valide e 4 uomini sulle basi.

Calendario play out salvezza Fiorentina – Modena (domenica 21 luglio). Modena - Nettuno Lions (sabato 27 luglio), Cagliari - Modena (domenica 4 agosto), Modena - Fiorentina (sabato 10 agosto), Squadra X (da Nominare) - Modena (1settembre). Modena - Catalana S. (7 settembre)

Giorgio Antonelli