Come cambia senza la Pistoiese

Così ieri nella 14^ di ritorno: Progresso-Ravenna 0-4, Imolese-Lentigione 0-2, Sammaurese-Carpi 0-3, Mezzolara-Aglianese 0-0, Borgo S.D.-Sant’Angelo 1-1, Forlì-San Marino 3-0, Prato-Fanfulla 1-1, Pistoiese-Sangiuliano n.d., Certaldo-Corticella 1-6. Classifica: Carpi 65, Ravenna 63, Forlì e Lentigione 55, Corticella 54, San Marino 51, Prato 47, Fanfulla 45, Aglianese 44, Imolese 42, Sangiuliano * 41, Sant’Angelo 38, Sammaurese 35, Progresso 32, Pistoiese (-1) * 31, Borgo S.D. 27, Certaldo 24, Mezzolara 20. La classifica però cambierà per l’esclusione della Pistoiese, questa la situazione aggiornata in vetta: Carpi 61, Ravenna 57, Corticella 53, Lentigione 52, Forlì 49, San Marino 48 (Corticella e Lentigione devono ancora affrontare la Pistoiese quindi riposeranno)