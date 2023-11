"Commissariato, l’organico va rinforzato"

Quanto accaduto mercoledì a Mirandola nei locali del Commissariato della Polizia di Stato, due agenti feriti e una tragedia sfiorata (un 23enne clandestino ha tentato il suicidio, ndr), ha alzato il velo sulla condizione in cui sono costretti da oltre un decennio ad operare gli agenti della Polizia di Stato. Siulp e Sap, i due principali sindacati che li rappresentano, hanno denunciato energicamente attraverso i loro segretari provinciali la inadeguatezza della situazione logistica, riguardo alla collocazione e organizzazione del Commissariato, e richiamato l’attenzione sulla insufficienza delle forze in organico: il Commissariato di Mirandola è l’unico in questi anni a non avere ricevuto rinforzi. Il richiamo è suonato come un campanello d’allarme per la politica. "L’amministrazione di Mirandola – fa sapere attraverso una nota il Comune – in merito ai fatti incresciosi che hanno visto aggrediti due agenti esprime la massima solidarietà e sottoscrive la richiesta di adeguamento del numero di agenti". "Solidarietà e forte gratitudine agli agenti di polizia che hanno evitato che quanto accaduto mercoledì si concludesse con una vera e propria tragedia" viene anche dal Pd di Mirandola, che però non manca di denunciare i ritardi dell’amministrazione per il trasferimento della sede di via Fulvia nei locali ex Gil. "Questa amministrazione – incalza il Pd –, poiché nel dicembre dello scorso anno attraverso il sindaco Alberto Greco parlava pubblicamente di una nuova sede provvisoria per il Commissariato di polizia, che doveva essere in via del Mercato (ex magazzino del formaggio), anche se da allora non si è più saputo nulla, dovrebbe dire ai suoi cittadini se è in grado o no di portare a termine la ricostruzione dell’ex Gil". Immediata la risposta dell’amministrazione comunale. "Sono già avvenuti – recita la nota del Comune – 2 incontri negli ultimi due mesi nei quali sono stati fatti significativi passi in avanti, confermati anche da Roma, sul riavvio del cantiere, e con più risorse sia per far fronte all’aumento dei costi che per arrivare a una struttura definitiva e completa, cioè dotata di alloggi,parcheggi e idonei accorgimenti strutturali". Le acque almeno sono state smosse.

