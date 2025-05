Concorso musicale, la finalissima. Chi vince sale sul palco di Vasco

Sono arrivati con molto anticipo nella sala del Teatro Blasco Zocca i 16 finalisti del Festival Zocca Paese della Musica. Si scambiavano battute, scherzavano, ma la tensione si palpava. Ed era comprensibile, la posta in gioco era alta e soltanto dodici di loro potranno esibirsi, con un set di 15 minuti ciascuno, in una delle dodici date ufficiali del Vasco Live 2025, uno dei palcoscenici più prestigiosi e iconici del panorama musicale italiano.

Un’occasione irripetibile per mostrare il proprio talento davanti al pubblico più numeroso e caloroso d’Italia.

A tarda sera le audizioni erano ancora in corso. In giuria sedeva anche il sindaco Federico Ropa assieme a nomi di primo piano del panorama musicale italiano: Antonio "Tony" Vandoni (di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia TV), Bruno Sconocchia (presidente di AssoConcerti, manager per alcuni dei maggiori artisti italiani), Marco Boraso (responsabile dei settori marketing e comunicazione Live Nation), Danila Satragno (vocal coach di Blanco, Maneskin, Geolier, Ornella Vanoni, Annalisa, Tedua, Irama, Bresh e molti altri) e Gianfranco Valenti (già membro della Giuria del Premio Tenco e conduttore di numerose trasmissioni radiofoniche della Rai).

Soddisfatto il sindaco Federico Ropa: "È una grande emozione aver ospitato anche quest’anno questo straordinario Festival Musicale. Ringrazio Vasco Rossi che con questo contest ci dà l’opportunità di essere la capitale italiana del rock. Un ringraziamento particolare anche a Vittorio Costa, Floriano Fini e Mirna Bagnacavalli e tutto lo staff che ha lavorato senza sosta per la buona riuscita dell’evento e ai partner di questa edizione: Gruppo Hera e Laboratorio Culturale Aps."

"Sono molto contento – ha proseguito il primo cittadino – e orgoglioso della crescita e della risonanza nazionale che sta avendo Zocca Paese della Musica, e vedere il nostro paese animarsi per due settimane di tanti giovani provenienti da tutta Italia".

Walter Bellisi