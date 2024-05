Confermate le agevolazioni Tari

Ha chiuso la legislatura approvando le tariffe 2024 relative alla TARI, che restano invariate. Confermate le agevolazioni i che prevedono sconti progressivi in base all’ISEE, che possono arrivare fino al 90%. Per i gestori di bar, ristoranti, hotel, pub, rosticcerie, ortofrutta confermata l’agevolazione del 60% sulla quota variabile se effettuano una raccolta differenziata della ‘frazione umida’ conforme alle modalità indicate dal gestore. Gli enti del terzo settore e le associazioni sportive senza scopo di lucro godono invece dell’esenzione se occupano in concessione o sub-concessione strutture o impianti di proprietà del Comune.