"Confesercenti, una nuova sede per il futuro"

Cambia il contesto della piccola media impresa e cambierà ancora, quindi tanto vale attrezzarsi ad affrontare sfide nuove. Con nuove competenze e, perché no, nuove strutture: ha mosso da questo assunto Confesercenti, che ieri ha inaugurato – al secondo piano del Direzionale Somada a Sassuolo – la nuova sede di area del Distretto Ceramico. Uno spazio moderno e funzionale, "situata – ha sottolineato Roberto Tartari, presidente di Confesercenti Area Distretto Ceramico – a pochi passi da centro cittadino. Questa nuova collocazione consentirà un’ottimale fruzione dei servizi e un ambiente accogliente per le attività istituzionali a favore delle imprese associate e quanti potremo, in futuro, affiancare nel loro progetto professionale". Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai vertici associativi e rappresentanti della istituzioni locali anche il Presidente Provinciale di Confesercenti Mauro Rossi, il Direttore di Area Filippo Costetti, oltre al Sindaci di Sassuolo, Fiorano e Maranello Gian Francesco Menani, Francesco Tosi e Luigi Zironi, l’assessore alle attività produttive del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli, il candidato sindaco per il centrosinistra sassolese Matteo Mesini. "Avevamo bisogno di questa nuova struttura, per garantire risposte sempre più efficaci e puntuali, e – ha detto ancora Tartari - credo ne avessero bisogno anche i nostri associati: il mondo dell’impresa sta cambiando ed è necessario essere al passo con i tempi". Guardando avanti, quindi, ma senza rinunciare a celebrare la propria storia, e questo ha fatto, a margine dell’inaugurazione, Confesercenti, premiando una dozzina di associati in attività da oltre quarant’anni. "Questo riconoscimento vuole premiare il loro contributo alla crescita economica dell’area e riaffermare la centralità delle piccole e medie imprese, che hanno affrontato e vinto le sfide del mercato per oltre quattro decenni, nel tessuto sociale ed economico del territorio".

Tra i premiati Gabriella Gibertini dell’Immobiliare Salvarola di Sassuolo, la maranellese Velia Pignattari, Mara Bosi, titolare de ‘Il Panda’ di Sassuolo, Sandro Maramotti di Maranello, lo storico macellaio sassolese Guido Pigoni, i ristoratori Loredana Stradi (Ristorante ‘La Scalinata’, Maranello) e Alfio Mavica (Ristorante Corona d’Oro, Sassuolo), il titolare della Ferramenta Sassolese Stefano Bonettini e quello della Tabaccheria Mazzetti Luca Mazzetti,, l’ambulante Giulio Vicenzi dell’omonima ‘Dolciaria’, Mauro Franchini di CLAP Sassuolo, Antonio Paparella dell’omonima pescheria e Lello Rivi di Lana&SetaTessuti, storico esercizio con vetrine in via Pia, a Sassuolo.

