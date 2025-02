Controlli ai Giardini Ducali: hashish sequestrata

Continuano i controlli della Polizia locale con l’ausilio dell’Unità cinofila in alcune aree ’sensibili’ del centro storico. Nel pomeriggio di giovedì scorso gli operatori del Nucleo problematiche del territorio insieme a una pattuglia del centro storico si sono concentrati nell’area dei Giardini Ducali e nella zona circostante. Tra il verde dei Giardini, Pit, il cane poliziotto dell’Unità cinofila, ha fiutato e segnalato la presenza di sostanze stupefacenti: nascosto in cespuglio, in una zona appartata del parco, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish del peso di 30 grammi. I controlli si sono estesi poi nell’area circostante: sui viali Caduti in Guerra e Vittorio Emanuele e vicolo Albareto. Complessivamente sette le persone identificate: tre italiani tra i 28 e i 40 anni, tutti assuntori di sostanze stupefacenti, e 4 stranieri magrebini.

Nel primissimo pomeriggio di giovedì, in orario di uscita degli studenti dalle scuole, i controlli erano iniziati nella zona del plesso scolastico di via Leonardo, anche per contribuire alla sicurezza dei ragazzi.

Controlli anche della Polizia di Stato che ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 21 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Giovedì, intorno alle ore 13.30, la Squadra Volante nel transitare all’interno del parco Novi Sad, ha notato seduto su una panchina il 21enne, già conosciuto alle Forze dell’ordine, che ha cercato di disfarsi di un contenitore, lanciandolo tra i cespugli. L’oggetto, subito recuperato, era un bicchierino di carta da caffè, con dentro 8 pasticche di Mdma. A casa aveva anche un blocco di hashish nel comodino. Arresto convalidato.