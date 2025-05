Controlli dei carabinieri, quattro persone positive all’alcoltest

Continua l’attività di controllo alla circolazione stradale dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, che nella notte del primo maggio hanno identificato in tutto ottanta persone e controllato cinquanta mezzi con l’impiego di dieci pattuglie e oltre venti addetti. Complici le giornate festive, l’attività di controllo da parte dei Carabinieri, finalizzata a garantire la massima sicurezza agli utenti della strada, è stata intensificata e non si può dire non abbia prodotto risultati che al comando ci si aspettava. I militari dell’arma infatti, nel corso del servizio, hanno deferito a piede libero quattro persone per inosservanza delle norme relative alla guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, a Sassuolo, un 56enne è stato segnalato dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia cittadina perché sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro, stessa percentuale riscontrata su altri due soggetti, un ventenne straniero e un 29enne italiano, intercettati invece sulle strade di Maranello. Dove è stata denunciata anche una 19enne di origine straniera che, risultata positiva al test speditivo sullo stato di ebbrezza alcolica, si è poi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici.