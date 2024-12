Controversia sugli eventi mercatali a Maranello: Anva Confesercenti Modena critica l'Amministrazione

L’Amministrazione autorizza eventi mercatali senza consultare le Federazioni di categoria del settore e in barba alle disposizioni specifiche del settore ambulante. La denuncia arriva da Matteo Tadolini di Anva Confesercenti Modena, in merito all’evento in programma domani a Maranello.

"Si tratta di un mercato a tutti gli effetti – scrive Anva - ma senza il coinvolgimento di tutti gli operatori del mercato settimanale: questi eventi danneggiano quanti, in occasione del mercato settimanale del mercoledì pagano l’esoso canone all’Amministrazione garantendo tutto l’anno un servizio alla comunità".

"La nostra disponibilità al dialogo con Confesercenti non è mai mancata, su questo tema come su tutti gli argomenti che interessano le associazioni di categoria", replica l’Amministrazione Comunale di Maranello, aggiungendo come "l’evento menzionato non è un ‘mercato’, ma una manifestazione fieristica".

L’evento, spiega il Comune, "é stato tra l’altro organizzato, con la collaborazione dell’Amministrazione, dal Consorzio ‘Maranello Terra del Mito’, come attività aperta al pubblico e in regime di libera concorrenza. Lo stesso Consorzio si è avvalso dell’associazione senza fini di lucro ‘Il bel mercato come una volta’, cui aderiscono diversi ambulanti della provincia di Modena, compresi operatori del mercato settimanale di Maranello".

Un dibattito che si annuncia lungo anche nelle prossime settimane.