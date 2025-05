"Cooperativa Unicapi, conti in salute"

Bilancio in salute per Unicapi, la principale cooperativa modenese di abitazione a proprietà indivisa: i soci non diventano proprietari dell’immobile, ma hanno il diritto di utilizzarlo come abitazione, pagando un canone alla cooperativa. L’esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto di 320mila euro, destinato alle riserve, tutte indivisibili, a incremento del capitale proprio, che ora ammonta a 25,8 milioni di euro.

"Priorità è la massima attenzione alle persone che abitano nei nostri alloggi – dichiara il presidente Loris Bertacchini - Per questo da qualche anno analizziamo il nostro patrimonio abitativo per aiutare i soci assegnatari in difficoltà a effettuare interventi di manutenzione sempre più programmata".