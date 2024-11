Cura e assistenza a domicilio. Via al percorso di formazione

In partenza, nei prossimi giorni, il percorso di formazione gratuito rivolto agli assistenti famigliari, le persone che si occupano di assistenza ai fragili nei contesti domiciliari. Il corso, realizzato nell’ambito del Fondo Regionale Caregiver, è proposto dall’Associazione Curacari di Maranello e prevede 30 ore di formazione con 9 incontri in presenza da 3 ore ciascuno presso il Centro per le Famiglie di Sassuolo.

"Il percorso formativo – spiega Elizabeth Cueva, presidente dell’associazione, – intende fornire ai partecipanti le principali conoscenze e abilità utili ad organizzare e svolgere le attività di cura e di assistenza a domicilio".

Le lezioni saranno tenute da professionisti che operano nei servizi istituzionali e privati in ambito sociosanitario, psico sociale e giuridico e al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.

"Un ringraziamento – aggiunge Cueva – va all’Unione dei Comune del Distretto Ceramico e ai Comuni che lo compongono".

s.f.