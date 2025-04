Custodi della natura, al via i corsi

Per tutti coloro che amano la natura e desiderano attivarsi per contribuire a preservarla, nel mese di maggio prenderà il via, a Carpi, un percorso formativo: ‘Custodi di natura’, il corso per diventare volontario all’Oasi La Francesa di Carpi. Possono partecipare tutti, anche minori di 18 anni se accompagnati da un maggiorenne. Il corso precede cinque lezioni – nei sabati 3, 10, 17, 24 e 31 maggio – dalle 16 alle 18, che si svolgeranno all’Oasi, in via Francesa, a Fossoli di Carpi, e che andranno a toccare tutti i molteplici aspetti legati alla vita della preziosa area naturalistica rifugio per numerose specie animali e vegetali, che attira ogni anno molti appassionati di birdwatching e natura. "L’Oasi non potrebbe esistere così com’è – commenta il presidente di Panda Carpi, Enzo Malagoli - senza la costante e preziosissima attività dei volontari che se ne prendono cura, occupandosi, oltre che di accogliere i tanti visitatori di qualsiasi età che ogni anno arrivano per visitarla, anche di altri compiti molto importanti come il censimento ornitologico delle specie presenti, e il ‘diario di bordo’, ovvero la cronaca degli arrivi e delle partenze dell’avifauna nel lago/prato umido, attivo ininterrottamente dal 2006". Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare i numeri 059.652320, 339.5333286, o scrivere agli indirizzi unilibera@tiscali.it o pandacarpi@libero.it.